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Ричард Линклейтер снимет фильм «Голубая луна» с Итаном Хоуком, Маргарет Куолли и Эндрю Скоттом

Сегодня в 16:33
Фото: кадр из видео с канала Vanity Fair/YouTube

Ричарда Линклейтер, известный по картинам «Перед закатом», «Перед полуночью» и «Отрочество», снимет фильм «Голубая луна» для Sony Pictures, передает Deadline.

Главную роль в ленте исполнит Итан Хоук («Перед рассветом», «Общество мертвых поэтов», «Гаттака») — это станет его девятой совместной работой с режиссером. Также в актерский состав войдут Маргарет Куолли («Однажды… в Голливуде», «Бедные-несчастные»), Бобби Каннавале («Ирландец», «Винил») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»).

Сценарий ленты написал Роберт Каплоу, автор романа «Я и Орсон Уэллс», по мотивам которого Линклейтер снял одноименный фильм. «Мы с Итаном и Робертом работали над этой историей более 10 лет и очень рады, что наконец настало время воплотить ее в жизнь», — написал Линклейтер в своем заявлении.

Картина расскажет о последних днях жизни Лоренца Харта, одного из авторов песен для творческого тандема Роджерс и Харт. Действие фильма развернется в ресторане Sardi’s 31 марта 1943 года, в день премьеры ленты «Оклахома!», которая ознаменовала первое сотрудничество Роджерса с Оскаром Хаммерстайном II, заменившим Харта.

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