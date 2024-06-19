Ричард Линклейтер снимет фильм «Голубая луна» с Итаном Хоуком, Маргарет Куолли и Эндрю Скоттом

Сценарий ленты написал Роберт Каплоу, автор романа «Я и Орсон Уэллс», по мотивам которого Линклейтер снял одноименный фильм. «Мы с Итаном и Робертом работали над этой историей более 10 лет и очень рады, что наконец настало время воплотить ее в жизнь», — написал Линклейтер в своем заявлении.