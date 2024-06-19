Ричард Линклейтер снимет фильм «Голубая луна» с Итаном Хоуком, Маргарет Куолли и Эндрю Скоттом

Ричарда Линклейтер, известный по картинам «Перед закатом», «Перед полуночью» и «Отрочество», снимет фильм «Голубая луна» для Sony Pictures, передает Deadline.
Главную роль в ленте исполнит Итан Хоук («Перед рассветом», «Общество мертвых поэтов», «Гаттака») — это станет его девятой совместной работой с режиссером. Также в актерский состав войдут Маргарет Куолли («Однажды… в Голливуде», «Бедные-несчастные»), Бобби Каннавале («Ирландец», «Винил») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»).
Сценарий ленты написал Роберт Каплоу, автор романа «Я и Орсон Уэллс», по мотивам которого Линклейтер снял одноименный фильм. «Мы с Итаном и Робертом работали над этой историей более 10 лет и очень рады, что наконец настало время воплотить ее в жизнь», — написал Линклейтер в своем заявлении.
Картина расскажет о последних днях жизни Лоренца Харта, одного из авторов песен для творческого тандема Роджерс и Харт. Действие фильма развернется в ресторане Sardi’s 31 марта 1943 года, в день премьеры ленты «Оклахома!», которая ознаменовала первое сотрудничество Роджерса с Оскаром Хаммерстайном II, заменившим Харта.