Татьяну Лазареву* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.
В список террористов Росфинмониторинг заносит фигурантов уголовных дел по экстремистским статьям. На Лазареву дело об оправдании терроризма завели несколько дней назад. Это произошло в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
Поводом для возбуждения дела стали высказывания телеведущей в подкасте «И грянул Грэм» в августе прошлого года. Комментируя мятеж ЧВК «Вагнер», ведущая призналась, что радуется, когда читает новости об атаках украинских беспилотников по российским объектам.
«Теперь я отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз: а что здесь [внутри], если мы говорим про чувства? Знаете, это ужасно, но я радуюсь. Беспилотникам и Пригожину тоже», — сказала она.
Позже, когда этот отрывок завирусился, Лазарева отметила, что «конечно, не рада» атакам на российские города, «но еще больше не рада тому, что бомбы начали лететь» на ее «любимый Харьков и другие города украинские».
По закону попавшим в список террористов Росфинмониторинга запрещено пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках и использовать деньги на них.
В середине апреля в перечень террористов внесли театральную режиссерку Женю Беркович и театрального драматурга Светлану Петрийчук, которых судят за спектакль «Финист Ясный Сокол».
* Татьяна Лазарева внесена Минюстом в реестр иноагентов.