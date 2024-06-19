В Москве морской свинке провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря

Московские ветеринары провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря у морской свинки по кличке Чарли. Об этом сообщает пресс-служба государственных ветеринарных клиник ГБОУ «Мосветобъединение».
У Чарли диагностировали мочекаменную болезнь: крупный уролит (камень) грозил закупорить мочевыводящие пути. Срочную операцию проводил хирург-ратолог Сергей Маслов, который удалил камень из мочевого пузыря. В процессе использовалось специальное оборудование для хирургии грызунов и зайцеобразных.
Уже через 12 дней Чарли восстановился и пришел на снятие швов. Врачи говорят, что он в отличной форме.
Правда, в ближайшие четыре месяца за состоянием Чарли нужно будет наблюдать особенно внимательно. В послеоперационный период уролиты могут образовываться вновь, поэтому животным каждый месяц рекомендуется проходить УЗИ и сдавать анализы, отмечает «Московский комсомолец».
Врачи поясняют, что мочекаменная болезнь развивается у морских свинок из‑за неправильного питания. Другие причины — недостаток воды или генетическая предрасположенность. Чтобы определить заболевание на ранней стадии, ветеринары советуют регулярно проводить диспансеризацию питомцев.