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В Москве морской свинке провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря

Сегодня в 15:23
Фото: «Моя ветклиника»/Telegram

Московские ветеринары провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря у морской свинки по кличке Чарли. Об этом сообщает пресс-служба государственных ветеринарных клиник ГБОУ «Мосветобъединение».

У Чарли диагностировали мочекаменную болезнь: крупный уролит (камень) грозил закупорить мочевыводящие пути. Срочную операцию проводил хирург-ратолог Сергей Маслов, который удалил камень из мочевого пузыря. В процессе использовалось специальное оборудование для хирургии грызунов и зайцеобразных.

© «Моя ветклиника»/Telegram

Уже через 12 дней Чарли восстановился и пришел на снятие швов. Врачи говорят, что он в отличной форме.

Правда, в ближайшие четыре месяца за состоянием Чарли нужно будет наблюдать особенно внимательно. В послеоперационный период уролиты могут образовываться вновь, поэтому животным каждый месяц рекомендуется проходить УЗИ и сдавать анализы, отмечает «Московский комсомолец».

Врачи поясняют, что мочекаменная болезнь развивается у морских свинок из‑за неправильного питания. Другие причины — недостаток воды или генетическая предрасположенность. Чтобы определить заболевание на ранней стадии, ветеринары советуют регулярно проводить диспансеризацию питомцев.

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