В Москве морской свинке провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря

Правда, в ближайшие четыре месяца за состоянием Чарли нужно будет наблюдать особенно внимательно. В послеоперационный период уролиты могут образовываться вновь, поэтому животным каждый месяц рекомендуется проходить УЗИ и сдавать анализы, отмечает «Московский комсомолец».