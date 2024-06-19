«Я больше не уважаю их как людей»: Серж Танкян недоволен концертом Imagine Dragons в Азербайджане

Серж Танкян раскритиковал Imagine Dragons за решение выступить в Азербайджане. Лидер System of a Down перестал считать коллег людьми. Об этом он рассказал в интервью изданию Metal Hammer.
«Слушайте, я не судья и не буду указывать группам, где им играть, а где нет… Я понимаю, что они делают это ради денег, что они артисты и развлекают людей. Но когда правительство собирается провести этническую чистку, когда Азербайджан морит голодом 120 000 армян в Нагорном Карабахе и не пропускает ни еды, ни лекарств…» — говорит Танкян.
«Как артист, если бы я узнал об этом, я бы ни за что, черт возьми, не поехал и не сыграл этот концерт. Но некоторые артисты так делают, и я не знаю, что сказать о них. Я не уважаю их как людей. Я считаю, они ужасные люди и к черту их музыку», — добавил музыкант.
«Если вы настолько слепы к несправедливости, что едете играть шоу в страну, которая морит голодом другую страну и делает это незаконно, о чем кричат Международный суд ООН, Amnesty International и Human Rights Watch… Если вы все равно едете и выступаете в такой стране, у меня даже слов нет, чтобы сказать, что вы за человек. Мне больше не интересна ваша музыка, раз вы настолько ужасный человек. Нисколько не уважаю этих ребят», — подчеркнул лидер SOAD.
Imagine Dragons сыграли концерт в Баку в сентябре прошлого года. Незадолго до этого Танкян, а также эмбиент-музыкант Брайан Ино и звезда Pink Floyd Роджер Уотерс написали коллективу письмо с просьбой отказаться от выступления, чтобы не участвовать в «отмывании образа диктаторского режима» президента Ильхама Алиева.
Руководство страны не раз подвергалось критике правозащитных организаций. Например, Amnesty International заявляла, что блокада единственной трассы в Нагорный Карабах «поставила под угрозу жизни тысяч людей, а последовавшее за этим военное наступление вынудило большинство этнических армян покинуть регион».
«Усилились правительственные репрессии против свободы слова. Журналисты, правозащитники и активисты были арестованы в отместку за свою работу. Мирные протесты подавлялись, а работа СМИ и независимых организаций по-прежнему необоснованно ограничивалась. Женщины и девочки продолжали сталкиваться с гендерными домогательствами и насилием», — оценивала ситуацию в стране организация.