«Я больше не уважаю их как людей»: Серж Танкян недоволен концертом Imagine Dragons в Азербайджане

«Если вы настолько слепы к несправедливости, что едете играть шоу в страну, которая морит голодом другую страну и делает это незаконно, о чем кричат Международный суд ООН, Amnesty International и Human Rights Watch… Если вы все равно едете и выступаете в такой стране, у меня даже слов нет, чтобы сказать, что вы за человек. Мне больше не интересна ваша музыка, раз вы настолько ужасный человек. Нисколько не уважаю этих ребят», — подчеркнул лидер SOAD.