Опубликован рейтинг лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг «100 лучших вузов России». Первое место вновь занял МГУ имени Ломоносова, который удерживает лидерство с 2012 года, когда рейтинг представили впервые.
На вторую строчку поднялся МГТУ имени Баумана, который в прошлом году был пятым. Он потеснил МФТИ, долгое время занимавший второе место. В топ-5 также попали СПБГУ и МИФИ.
Лучшими вузами вне Москвы и Петербурга, как и в прошлом году, стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (11-е место).
Полностью топ-10 лучших вузов России выглядит следующим образом:
- Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ)
- Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ)
- Московский физико-технический институт (МФТИ)
- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)
- МГИМО МИД России
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Как отмечает РБК, около четверти мест в первой сотне заняли классические университеты, в которых есть факультеты разных специальностей. В рейтинг также вошли 18 медицинских и 10 социогуманитарных вузов. На долю педагогических и аграрных учебных заведений в сумме приходится не более 10% позиций.