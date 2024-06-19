Опубликован рейтинг лучших вузов России

Как отмечает РБК, около четверти мест в первой сотне заняли классические университеты, в которых есть факультеты разных специальностей. В рейтинг также вошли 18 медицинских и 10 социогуманитарных вузов. На долю педагогических и аграрных учебных заведений в сумме приходится не более 10% позиций.