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Опубликован рейтинг лучших вузов России

Сегодня в 14:44
Фото: Ł K H T K/Unsplash

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг «100 лучших вузов России». Первое место вновь занял МГУ имени Ломоносова, который удерживает лидерство с 2012 года, когда рейтинг представили впервые.

На вторую строчку поднялся МГТУ имени Баумана, который в прошлом году был пятым. Он потеснил МФТИ, долгое время занимавший второе место. В топ-5 также попали СПБГУ и МИФИ.

Лучшими вузами вне Москвы и Петербурга, как и в прошлом году, стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (11-е место).

Полностью топ-10 лучших вузов России выглядит следующим образом:

  1. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ)
  2. Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ)
  3. Московский физико-технический институт (МФТИ)
  4. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
  5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  6. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)
  7. МГИМО МИД России
  8. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
  9. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
  10. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Как отмечает РБК, около четверти мест в первой сотне заняли классические университеты, в которых есть факультеты разных специальностей. В рейтинг также вошли 18 медицинских и 10 социогуманитарных вузов. На долю педагогических и аграрных учебных заведений в сумме приходится не более 10% позиций.

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