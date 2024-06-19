Японский «Макдоналдс» показал рекламные ролики с Кики из «Ведьминой службы доставки»

«Во времена моего студенчества в моем родном городе не было „Макдоналдса“, поэтому я представлял себе его вкус, когда смотрел рекламу по телевизору. Если бы я тогда знал, что буду участвовать в подобной рекламе „Макдоналдса“, я бы очень удивился», — отметил Ханаэ (Дзидзи).