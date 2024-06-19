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Японский «Макдоналдс» показал рекламные ролики с Кики из «Ведьминой службы доставки»

Сегодня в 15:24
Фото: @McDonaldsJapan/X

Японский «Макдоналдс» заколлабился с аниме «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки. В рамках сотрудничества ресторан быстрого питания выпустил три новых бургера, каждый с «уникальной изюминкой».

Рекламируя новые бургеры, «Макдоналдс» опубликовал анимационные ролики с персонажами Кики и Дзидзи, озвученными Аой Юки и Дайсукэ Ханаэ.

«Во времена моего студенчества в моем родном городе не было „Макдоналдса“, поэтому я представлял себе его вкус, когда смотрел рекламу по телевизору. Если бы я тогда знал, что буду участвовать в подобной рекламе „Макдоналдса“, я бы очень удивился», — отметил Ханаэ (Дзидзи).

«Ведьмина служба доставки» — японский анимационный фильм 1989 года, созданный сценаристом, продюсером и режиссером Хаяо Миядзаки. Он основан на одноименном детском романе-фэнтези 1985 года Эйко Кадоно.

Сюжет рассказывает о 13-летней ведьме по имени Кики, которая отправляется в другой город, чтобы стать самостоятельной и найти своё место в мире. Она поселяется в прибрежном городе Корико и начинает работать курьером, используя свои магические способности для доставки товаров на метле.

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