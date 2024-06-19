В Подмосковье у девочки удалили крупную кисту с волосами, зубами и костями

Образование оказалось доброкачественной тератомой, такие часто находят у женщин в первые годы жизни. Обычно они образуются из эмбриональных клеток, возникших при образовании плода в утробе. Именно у этой пациентки внутри образования находились волосы, зубы и элементы костей, уточняют в ведомстве.