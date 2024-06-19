В Подмосковье у девочки удалили крупную кисту с волосами, зубами и костями

В Электростали врачи обнаружили у девочки необыкновенно большую кисту. О необычной операции рассказали в подмосковном отделении Министерства здравоохранения.
12-летнюю пациентку доставили в гинекологическое отделение местной больницы. Она жаловалась родителям на сильные боли в животе, тошноту и слабость, также у нее наблюдалась высокая температура.
При госпитализации врачи сделали подростку УЗИ органов брюшной полости и в яичнике заметили кисту диаметром в 20 сантиметров. Больной назначили лапароскопическую операцию. В ее ходе хирурги сделали ей три маленьких прокола в животе и с их помощью смогли удалить кисту.
Образование оказалось доброкачественной тератомой, такие часто находят у женщин в первые годы жизни. Обычно они образуются из эмбриональных клеток, возникших при образовании плода в утробе. Именно у этой пациентки внутри образования находились волосы, зубы и элементы костей, уточняют в ведомстве.
Врачи отчитались, что операция прошла благополучно, здоровью девочки больше ничего не угрожает. «Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Через месяц она сможет вернуться к обычному ритму жизни, заниматься любимым спортом», — добавляют в Минздраве.