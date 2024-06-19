Стартовали съемки второго сезона сериала «Волшебный участок»

В Петербурге начались съемки второго сезона сериала «Волшебный участок». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.
В продолжении костяк съемочной группы остался без изменений. Режиссером все так же выступает Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером — Александр Носков.
К своим ролям вернулись Николай Наумов (Леха Попов), Илья Соболев (Гном), Андрей Добровольский (начальник участка Михалыч), Алексей Золотовицкий (Заяц), Мария Смольникова (Краснова), Дарья Мельникова (Лена) и Ева Смирнова (Василиса).
К ним также присоединились Антон Лапенко (говорящий полицейский пес) и Виктор Бычков (английский волшебник Мерлин). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного отдела (Роза Хайруллина, Александра Ребенок).
Еще к уже знакомым сказочным персонажам в продолжении добавились Хозяйка Медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидон (Иван Куприенко), древний колдун Пирдамир (Евгений Ткачук), ловец щук Емельянов (Дмитрий Куличков), русалка (Валентина Мазунина), а также ожившая кукла Карлсон, Голем, Гриб Серега, Огневушка-поскакушка, Тролль, Зубной Фей и целая толпа местных гномов.
Первый сезон «Волшебного участка» стал самым успешным оригинальным проектом Okko. За первые 30 дней после релиза сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра.
На прошедшей церемонии вручения XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения «Волшебный участок» получил сразу четыре награды: «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по гриму» и «Лучший комедийный сериал».