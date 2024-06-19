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В Саудовской Аравии во время хаджа от жары и давки умерли 550 паломников

Сегодня в 12:52
Фото: GR Stocks/Unsplash

В Саудовской Аравии во время хаджа (ежегодного паломничества мусульман в Мекку) погибли не менее 550 паломников. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники в исламских странах.

Среди погибших оказались четверо россиян — один мужчина и три женщины. Они, вероятно, будут похоронены в Мекке.

По данным AFP, 323 погибших являлись гражданами Египта, еще не менее 60 — иорданцы. Все они скончались от жары, кроме одного человека, который получил смертельные травмы в давке.

В этом году в Мекке столбик термометра достигает 53 градусов. По данным агентства, такое количество погибших произошло из‑за большого числа незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

По словам египетского чиновника, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, они погибли, так как «негде было укрыться».

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