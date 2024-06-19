В Петербурге задержали художников за БДСМ-фотосъемку на кладбище. Им грозит уголовное дело

Подписчики Позднякова дали девушке знать о том, что ее материалы ушли в паблики. Пантелеева рассказала о поступающих оскорблениях и угрозах, опубликовала несколько сообщений от агрессивных анонимов. Те обещают ей «**** ********** [лицо разбить]», наказать и призвать к ответу за фотосессию.