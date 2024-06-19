В Петербурге задержали художников за БДСМ-фотосъемку на кладбище. Им грозит уголовное дело

В Петербурге задержали четырех художников за БДСМ-съемку на кладбище. На них заведено уголовное дело о «надругательстве над местами захоронения». Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
В полиции журналистам не стали называть имен. Однако известно, что среди них есть 22-летняя Анна Пантелеева, ее фото из отделения публиковал 78.ru.
Вместе с ней в подозреваемых проходит 27-летняя «организатор» акции Кристина Рожкова. Девушка заявила правозащитникам, что не участвовала в фотосессии.
Кроме них, были задержаны 19-летняя участница и 37-летний «фотограф». По статье 244 УК РФ им грозит до 5 лет лишения свободы.
О возбуждении уголовного дела стало известно накануне вечером. На снимки полицейские наткнулись «в ходе мониторинга сети» 17 июня.
Материалы резонансной съемки появились в инстаграме* Пантелеевой в тот же день. Сейчас все материалы удалены, однако их успел сохранить основатель «Мужского государства»** Владислав Поздняков, оттуда они разлетелись по сети.
«Кто только не хулит нашу веру», — сетует покинувший Россию националист.
На одном из фото запечатлена обнаженная и связанная Пантелеева.
На видео можно увидеть девушку в топе, трусах и сапогах, привязанную к деревянному кресту, ее обнимает художница, рядом стоят еще одна девушка и мужчина.
На другом ролике Пантелеева снимает себя на фоне привязанной к дереву девушки и окружающих ее трех фотографов.
Подписчики Позднякова дали девушке знать о том, что ее материалы ушли в паблики. Пантелеева рассказала о поступающих оскорблениях и угрозах, опубликовала несколько сообщений от агрессивных анонимов. Те обещают ей «**** ********** [лицо разбить]», наказать и призвать к ответу за фотосессию.
18 июля Пантелеева написала пост с извинениями тем, кого могла оскорбить съемка. Она отметила, что ее проект не преследовал этой цели, а девушка лишь хотела сделать «творческую съемку» и с уважением относится к религии и церкви.
«Мы делаем искусство, искренне, от души и сердца, и это тоже вера, это тоже религия», — добавила художница.
Анна Пантелеева стала известна как девушка, которая первой обвинила в изнасиловании художника Виктора Забугу. После вирального поста о похожем опыте сообщили еще несколько его знакомых.
По словам Пантелеевой в удаленном посте, скандальная съемка была реакцией на произошедшее насилие и ставшую публичной историю.
18 июля художница попросила финансовой помощи у подписчиков для эмиграции из России. Однако уехать она не успела.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.