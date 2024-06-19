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В Чите школьник решил пожечь тополиный пух. Сгорели шесть автомобилей

Сегодня в 11:48
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Чите подросток поджег тополиный пух и уничтожил огнем шесть машин. Об инциденте рассказала пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Вечером 18 июня в Черновском районе краевой столицы разгорелся крупный пожар на территории бокса, арендуемого местной автошколой. Пламя охватило шесть стоявших на парковке автомобилей.

Полицейские осмотрели записи уличных камер видеонаблюдения, а также опросили свидетелей. Сотрудники ведомства считают, что причиной возгорания стал поджог тополиного пуха, который спровоцировал 12-летний местный житель.

Парня допросили в присутствии законных представителей. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает сумму нанесенного ущерба.

А вот другой инцидент из Забайкалья: местный житель инсценировал кражу, чтобы не ехать к супруге в другой город.

Он позвонил в полицию и сообщил, что у него из дома украли 5000 рублей и продукты. Однако выяснилось, что никто ничего не воровал: жена перевела забайкальцу деньги для поездки к ней, а он потратил эти средства на личные цели и выдумал преступление, чтобы оправдаться перед супругой.

Суд приговорил его к году условно за заведомо ложный донос.

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