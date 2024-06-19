В Чите школьник решил пожечь тополиный пух. Сгорели шесть автомобилей

Он позвонил в полицию и сообщил, что у него из дома украли 5000 рублей и продукты. Однако выяснилось, что никто ничего не воровал: жена перевела забайкальцу деньги для поездки к ней, а он потратил эти средства на личные цели и выдумал преступление, чтобы оправдаться перед супругой.