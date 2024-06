Умер Джеймс Ченс, легенда ноу-вейва

Джеймс Ченс был известен своим уникальным подходом к музыке, в которой он сочетал панк-рок, джаз и фанк. После игры в группе Death в Милуоки Ченс переехал в Нью-Йорк и присоединился к группе Flaming Youth в 1976 году, а позже вместе с Лидией Ланч создал группу Teenage Jesus & the Jerks. В 1977 году он создал группу The Contortions, которая появилась на альбоме-компиляции «No New York» Брайана Ино.