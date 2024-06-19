Умер Джеймс Ченс, легенда ноу-вейва

Легендарный ноу-вейв-музыкант, саксофонист и фронтмен группы The Contortions Джеймс Ченс скончался в возрасте 71 года, передает NME.
Новость о смерти артиста появилась на его официальной странице в фейсбуке. Его брат Дэвид Зигфрид уточнил, что музыкант скончался в медицинском центре Теренса Кардинала Кука в Нью-Йорке.
Хотя причина смерти не была названа, Дэвид отметил, что «здоровье Ченса ухудшалось в течение нескольких лет». В 2020 году его друзья и семья запустили кампанию GoFundMe, чтобы помочь музыканту справиться с «личными проблемами со здоровьем и осложнениями после ковида».
По информации Brooklyn Vegan, вторая страница GoFundMe была создана в ноябре прошлого года после того, как музыкант был госпитализирован. На странице кампании его брат Дэвид написал: «Он очень слаб. Ему нужна физиотерапия, чтобы восстановить силы, но я не знаю, как получить на нее разрешение».
Джеймс Ченс был известен своим уникальным подходом к музыке, в которой он сочетал панк-рок, джаз и фанк. После игры в группе Death в Милуоки Ченс переехал в Нью-Йорк и присоединился к группе Flaming Youth в 1976 году, а позже вместе с Лидией Ланч создал группу Teenage Jesus & the Jerks. В 1977 году он создал группу The Contortions, которая появилась на альбоме-компиляции «No New York» Брайана Ино.