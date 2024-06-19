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Рэпера Молодого Калугу задержали за драку в Москве

Сегодня в 10:53
Фото: кадр из видео с канала «Симпатичные купюры»/YouTube

В Москве задержали рэпера Молодого Калугу. На него составили протокол об избиении двух человек у ночного клуба. Об этом пишет Baza.

По информации телеграм-канала, у 26-летнего артиста произошел конфликт с 20-летним парнем у входа в ночной клуб «Вайб» на Бутырской улице. Разговор быстро перерос в драку, сообщает канал и отмечает, что ее начал именно рэпер и заодно избил второго мужчину, который пришел на помощь первому. На место были вызваны полицейские, которые увезли буяна в отдел.

Baza добавляет, что второй пострадавший, 23-летний Илья, написал на обидчика заявление и зафиксировал побои в травмпункте. Во врачебном заключении говорится об «ушибленной ране лица». Более молодому мужчине же понадобилась помощь медиков.

На данный момент Калугу отпустили домой, на него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По данным Baza, сотрудники МВД сейчас проводят дополнительную проверку, ее результатом может стать уголовное дело в отношении музыканта.

Курский рэпер Молодой Калуга, он же Михаил Калугин, представляет объединение Hood2Hood, куда входит наряду с Baby Melo и WormGanger. Артист известен по совместным трекам с 163onmyneck, Polyana, Blago White и другими коллегами по жанру.

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