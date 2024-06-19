Рэпера Молодого Калугу задержали за драку в Москве

По информации телеграм-канала, у 26-летнего артиста произошел конфликт с 20-летним парнем у входа в ночной клуб «Вайб» на Бутырской улице. Разговор быстро перерос в драку, сообщает канал и отмечает, что ее начал именно рэпер и заодно избил второго мужчину, который пришел на помощь первому. На место были вызваны полицейские, которые увезли буяна в отдел.