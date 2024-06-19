Уилл Смит снимется в научно-фантастическом фильме «Resistor»

Задача бюро — скрыть правду о внезапном открытии и предотвратить социальные потрясения, которые оно может вызвать. Когда Грейди отказывается присоединиться к БКТ, его бросают в высокотехнологичную тюрьму, где содержатся другие интеллектуалы. Будучи единственной надеждой вывести человечество из искусственного темного века, Грейди и его сокамерники должны попытаться раскрыть секреты врага, обладающего технологическим оружием, создававшимся полвека.