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Уилл Смит снимется в научно-фантастическом фильме «Resistor»

Сегодня в 10:45
Фото: «Плохие парни навсегда»/Columbia Pictures

Звезда франшизы «Плохие парни» и фильма «Я — легенда!» Уилл Смит сыграет в новой картине Sony Pictures «Resistor», передает Deadline.

Картина основана на бестселлере Influx Дэниела Суареса. Научно-фантастический роман рассказывает о физике Джоне Грейди и его команде, создавшей устройство, способное отражать гравитацию, — открытие, которое призвано произвести революцию в области физики и изменить будущее. Но вместо признания лаборатория Грейди оказывается в руках тайной организации, известной как Бюро контроля технологий (БКТ).

Задача бюро — скрыть правду о внезапном открытии и предотвратить социальные потрясения, которые оно может вызвать. Когда Грейди отказывается присоединиться к БКТ, его бросают в высокотехнологичную тюрьму, где содержатся другие интеллектуалы. Будучи единственной надеждой вывести человечество из искусственного темного века, Грейди и его сокамерники должны попытаться раскрыть секреты врага, обладающего технологическим оружием, создававшимся полвека.

Над сценарием работают Зак Олкевич и Эрик Уоррен Сингер, а продюсированием картины займутся Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь, Стив Тиш и Тони Шоу из Escape Artists. Последняя картина с участием Уилла Смита — «Плохие парни-4» — вышла 7 июня и заработала более 215 млн долларов в мировом прокате за первые 10 дней с премьеры.

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