Лидера 2rbina 2rista арестовали по экстремистской статье

Основатель группы 2rbina 2rista Ранис Гайсин проведет 10 суток в спецприемнике. Его арестовали по статье о публичной демонстрации нацистской символики, следует из карточки на сайте Мосгорсуда.
18 июня Преображенский районный суд столицы признал музыканта, известного как Рэнто Гарсиа, виновным в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций…»). Поводом для протокола стала одна из публикаций в соцсетях рэпера.
Ранее Гайсин был также оштрафован за пропаганду наркотиков в песнях уральского коллектива. В треках «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной», «Пати пьяно» сотрудники московского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков усмотрели «положительную оценку наркотических средств» и «психологические и лингвистические признаки пропаганды наркотических средств». За это лидера группы обязали выплатить 50 тыс. рублей.
В прошлые выходные в Екатеринбурге сорвался концерт Slimus. Причиной стало требование полиции провести экспертизу его песен после жалоб общественников. Мизулина и ко усмотрели в них пропаганду наркотиков.
«Пусть проверяют. Я не пропагандирую наркотики и давно их не упоминаю в текстах. Если и были когда‑то упоминания, то описывая негативный опыт», — комментировал ситуацию рэпер.