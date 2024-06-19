Лидера 2rbina 2rista арестовали по экстремистской статье

Ранее Гайсин был также оштрафован за пропаганду наркотиков в песнях уральского коллектива. В треках «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной», «Пати пьяно» сотрудники московского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков усмотрели «положительную оценку наркотических средств» и «психологические и лингвистические признаки пропаганды наркотических средств». За это лидера группы обязали выплатить 50 тыс. рублей.