На «Яндекс Маркете» появился раздел с одеждой российских дизайнеров

«Яндекс Маркет» запустил специальный раздел с одеждой российских дизайнеров, рассказали представители сервиса. Уже сейчас в него вошли 15 тыс. товаров, а до конца года ассортимент увеличат вдвое.
Вкладка «Российские дизайнеры» появилась в категории «Одежда». Сейчас там представлены коллекции более 100 брендов: одежда Gate31, Chaika, Top Top и Belle You, сумки Arny Praht и Askent, украшения Rushev и другие товары. Кроме основных коллекций маркетплейс также намерен создавать и эксклюзивные линейки в коллаборациях с «Маркетом» и дизайнерами.
Покупки можно примерить в пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета» и бесплатно вернуть, если они не подошли. Оплата доступна как полностью, так и по частям, с помощью «Сплита», также есть и быстрая доставка по клику.
Разместить товары на новой онлайн-витрине могут не только уже известные бренды, но и начинающие дизайнеры, развивающиеся в России. Для этого нужно оставить заявку на сайте. «Яндекс Маркет» также намерен инвестировать средства в маркетинговую поддержку раздела, чтобы познакомить с дизайнерами больше покупателей сервиса.
Представители площадки отмечают, что, по данным их опросов и аналитики, спрос на товары локальных брендов растет. Например, число заказов на «Маркете» с января по май выросло более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 7 из 10 покупателей считают одежду от российских дизайнеров хорошей альтернативой ушедшим иностранным брендам.