На «Яндекс Маркете» появился раздел с одеждой российских дизайнеров

Представители площадки отмечают, что, по данным их опросов и аналитики, спрос на товары локальных брендов растет. Например, число заказов на «Маркете» с января по май выросло более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 7 из 10 покупателей считают одежду от российских дизайнеров хорошей альтернативой ушедшим иностранным брендам.