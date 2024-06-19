Американский McDonald’s отказался от использования ИИ после странных заказов

Американский McDonald’s перестал пользоваться системой искусственного интеллекта после жалоб клиентов на странные ошибки в заказах, передает телеканал SkyNews.
Компания использовала ИИ для обработки заказов с 2021 года. Система работала в более чем 100 ресторанах сети в США. В последние месяцы клиенты начали жаловаться на неправильно понятые заказы — часть из них начала появляться в соцсетях. Например, в одном случае человеку выдали мороженое с ломтиками бекона, в другом — к заказу добавили куриные наггетсы на 211 долларов.
Одна из пользовательниц тиктока поделилась видео, на котором пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, но вместо этого получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции сливочного масла.
Руководство McDonald’s поручило франчайзи отказаться от технологии к концу июля и отказалось продлевать договор на ее использование. «После тщательного анализа McDonald’s решил прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года», — заявили представители фастфуд-сети.
При этом они все же выразили уверенность, что со временем технологии найдут применение.