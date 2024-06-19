Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Американский McDonald’s отказался от использования ИИ после странных заказов

Сегодня в 10:16
Фото: Visual Karsa/Unsplash

Американский McDonald’s перестал пользоваться системой искусственного интеллекта после жалоб клиентов на странные ошибки в заказах, передает телеканал SkyNews.

Компания использовала ИИ для обработки заказов с 2021 года. Система работала в более чем 100 ресторанах сети в США. В последние месяцы клиенты начали жаловаться на неправильно понятые заказы — часть из них начала появляться в соцсетях. Например, в одном случае человеку выдали мороженое с ломтиками бекона, в другом — к заказу добавили куриные наггетсы на 211 долларов.

Одна из пользовательниц тиктока поделилась видео, на котором пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, но вместо этого получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции сливочного масла.

Руководство McDonald’s поручило франчайзи отказаться от технологии к концу июля и отказалось продлевать договор на ее использование. «После тщательного анализа McDonald’s решил прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года», — заявили представители фастфуд-сети.

При этом они все же выразили уверенность, что со временем технологии найдут применение.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами