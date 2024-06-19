Американский McDonald’s отказался от использования ИИ после странных заказов

Компания использовала ИИ для обработки заказов с 2021 года. Система работала в более чем 100 ресторанах сети в США. В последние месяцы клиенты начали жаловаться на неправильно понятые заказы — часть из них начала появляться в соцсетях. Например, в одном случае человеку выдали мороженое с ломтиками бекона, в другом — к заказу добавили куриные наггетсы на 211 долларов.