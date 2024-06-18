Натали Портман в трейлере детектива «Леди в озере»

Apple TV+ опубликовал трейлер детективного мини-сериала «Леди в озере». Его премьера состоится 19 июля.
Сюжет рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1996 году решает бросить мужа и исполнить свою давнюю мечту — стать журналисткой-расследовательницей. Она решает разгадать причину таинственной гибели другой женщины — Клео Джонсон.
«Я видела тебя однажды, Мэдди Шварц. До того, как все это началось, я видела тебя. Живой я была Клео Джонсон. Но после смерти я стала леди в озере. Ваши писательские мечты разрушили вашу жизнь. Теперь вы хотите переписать ее заново. Но зачем вам понадобилось втягивать в это мой труп?» — говорит в трейлере персонаж Мозес Ингрэм.
Сериал основан на одноименном романе Лоры Липпман. При его написании авторка черпала в двух реальных убийствах, произошедших в её юности.
Главные роли исполнили Натали Портман, Мозес Ингрэм, И’лан Ноэль, Майки Мэдисон, Джудит Вайнштейн, Бретт Гельман, Ноа Джуп, Майк Эппс и Прюитт Тейлор Винс.