Натали Портман в трейлере детектива «Леди в озере»

«Я видела тебя однажды, Мэдди Шварц. До того, как все это началось, я видела тебя. Живой я была Клео Джонсон. Но после смерти я стала леди в озере. Ваши писательские мечты разрушили вашу жизнь. Теперь вы хотите переписать ее заново. Но зачем вам понадобилось втягивать в это мой труп?» — говорит в трейлере персонаж Мозес Ингрэм.