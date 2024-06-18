Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Натали Портман в трейлере детектива «Леди в озере»

Сегодня в 22:33
Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал трейлер детективного мини-сериала «Леди в озере». Его премьера состоится 19 июля.

Сюжет рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1996 году решает бросить мужа и исполнить свою давнюю мечту — стать журналисткой-расследовательницей. Она решает разгадать причину таинственной гибели другой женщины — Клео Джонсон.

«Я видела тебя однажды, Мэдди Шварц. До того, как все это началось, я видела тебя. Живой я была Клео Джонсон. Но после смерти я стала леди в озере. Ваши писательские мечты разрушили вашу жизнь. Теперь вы хотите переписать ее заново. Но зачем вам понадобилось втягивать в это мой труп?» — говорит в трейлере персонаж Мозес Ингрэм.

Сериал основан на одноименном романе Лоры Липпман. При его написании авторка черпала в двух реальных убийствах, произошедших в её юности.

Главные роли исполнили Натали Портман, Мозес Ингрэм, И’лан Ноэль, Майки Мэдисон, Джудит Вайнштейн, Бретт Гельман, Ноа Джуп, Майк Эппс и Прюитт Тейлор Винс.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами