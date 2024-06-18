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«Засланца из космоса» продлили на четвертый сезон

Сегодня в 22:02
Фото: Dark Horse Entertainment

Сериал «Засланец из космоса» продлили на четвертый сезон. Об этом сообщает Variety.

Третий сезон научно-фантастической драмы, основанной на комиксе «Resident Alien» Питера Хогана и Стива Паркхауса, собрал у экранов в среднем 3,3 миллиона зрителей.

Сериал рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению его собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.

В шоу снялись Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнолдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Джуда Прен и Элизабет Боуэн.

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