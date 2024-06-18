Netflix перезапустит шоу «Тачку на прокачку». Ведущим будет Крис Редд

Проект получит название «Resurrected Rides» («Воскресшие тачки») и будет состоять из восьми 40-минутных эпизодов. Место рэпера Xzibit в качестве ведущего займет актер и комик Крис Редд.
«„Resurrected Rides“ — это совершенно новый сериал о ремонте автомобилей для современной эпохи, в котором Редд и его команда механиков помогают достойным владельцам превратить их любимые битые машины в дорожные шедевры», — гласит синопсис.
Рик Харвиц, один из создателей шоу «Тачку на прокачку», выходившего на MTV с 2004 по 2007 год, выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Брэндоном Киллионом, Ари Шофетом и Майком Одаиром.
«Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с уморительным ведущим, совершенно новым актерским составом, а также ошеломляющими технологиями и культурой сегодняшнего дня», — добавил Харвиц.