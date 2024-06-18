Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Netflix перезапустит шоу «Тачку на прокачку». Ведущим будет Крис Редд

Сегодня в 21:22
Фото: Netflix

Netflix работает над перезапуском шоу «Тачку на прокачку». Об этом сообщает Variety.

Проект получит название «Resurrected Rides» («Воскресшие тачки») и будет состоять из восьми 40-минутных эпизодов. Место рэпера Xzibit в качестве ведущего займет актер и комик Крис Редд.

«„Resurrected Rides“ — это совершенно новый сериал о ремонте автомобилей для современной эпохи, в котором Редд и его команда механиков помогают достойным владельцам превратить их любимые битые машины в дорожные шедевры», — гласит синопсис.

Рик Харвиц, один из создателей шоу «Тачку на прокачку», выходившего на MTV с 2004 по 2007 год, выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Брэндоном Киллионом, Ари Шофетом и Майком Одаиром.

«Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с уморительным ведущим, совершенно новым актерским составом, а также ошеломляющими технологиями и культурой сегодняшнего дня», — добавил Харвиц.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами