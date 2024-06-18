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Британец нашел часы Rolex через 50 лет после того, как их съела корова

Сегодня в 20:54
Фото: Adele & James Steele

95-летний фермер Джеймс Стил из Англии нашел часы Rolex через пятьдесят лет после того, как их съела корова. Об этом сообщает Mirror.

По словам мужчины, в начале 1970-х годов ремешок порвался во время ухода за скотом. Он предположил, что одно из животных могло проглотить часы, которые оказались в коровьей подстилке в поле.

Спустя полвека часы все же нашлись благодаря искателю металлов Лиама Кинга, которого пригласил на поле сын Джеймса. «Корова могла съесть его вместе с травой», — сказал ветеринар. Это большая удача, что они снова нашлись после стольких лет, проведенных в земле», — отметил Стил.

«Я не думал, что увижу эти часы снова. Циферблат приобрел зеленоватый оттенок, но не заржавел. Это говорит о том, насколько хорошо он был сделан, чтобы пережить пятьдесят лет в поле», — добавил мужчина.

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