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Посмотрите трейлер фильма «Настоящая боль». В главных ролях Джесси Айзенберг и Киран Калкин

Сегодня в 19:58
Фото: Extreme Emotions

Searchlight Pictures представила первый трейлер драмы «Настоящая боль». Ее премьера состоится 18 октября.

Сюжет рассказывает о двух двоюродных братьях, Дэвиде и Бенджи, которые воссоединяются для поездки в Польшу, чтобы почтить память своей бабушки.

Главные роли исполнили Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана») и Киран Калкин («Наследники»). Айзенберг также написал сценарий.

Еще в ленте снялись Дженнифер Грей («Грязные танцы»), Уилл Шарп («Белый лотос»), Курт Эгиаван («Безродные звери»), Лиза Садови («Маленький огонек») и Дэниел Орескс («Убийства в одном здании»).

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