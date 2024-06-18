Посмотрите трейлер фильма «Настоящая боль». В главных ролях Джесси Айзенберг и Киран Калкин

Searchlight Pictures представила первый трейлер драмы «Настоящая боль». Ее премьера состоится 18 октября.
Сюжет рассказывает о двух двоюродных братьях, Дэвиде и Бенджи, которые воссоединяются для поездки в Польшу, чтобы почтить память своей бабушки.
Главные роли исполнили Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана») и Киран Калкин («Наследники»). Айзенберг также написал сценарий.
Еще в ленте снялись Дженнифер Грей («Грязные танцы»), Уилл Шарп («Белый лотос»), Курт Эгиаван («Безродные звери»), Лиза Садови («Маленький огонек») и Дэниел Орескс («Убийства в одном здании»).