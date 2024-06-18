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Умерла вдова Эльдара Рязанова — Эмма Абайдуллина

Сегодня в 18:11
Эмма Абайдуллина (справа). Фото: киноклуб «Эльдар»

В возрасте 83 лет умерла вдова режиссера Эльдара Рязанова и бывшая художественная руководительница киноклуба «Эльдар» (сейчас киноконцертный зал «Эльдар») Эмма Абайдуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместительницу худрука КЗ Елену Гурко.

Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания пока не определены.

«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — сказала Гурко.

По ее словам, она проработала с Абайдуллиной много лет и считала ее близкой подругой. «Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]», — добавила заместительница худрука.

Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Причиной смерти стала легочная и сердечная недостаточность.

За свою карьеру он снял около 30 фильмов — практически все они стали хитами советского и российского кинопроката. Среди них «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Вокзал для двоих».

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