По ее словам, она проработала с Абайдуллиной много лет и считала ее близкой подругой. «Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]», — добавила заместительница худрука.