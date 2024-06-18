В возрасте 83 лет умерла вдова режиссера Эльдара Рязанова и бывшая художественная руководительница киноклуба «Эльдар» (сейчас киноконцертный зал «Эльдар») Эмма Абайдуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместительницу худрука КЗ Елену Гурко.
Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания пока не определены.
«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — сказала Гурко.
По ее словам, она проработала с Абайдуллиной много лет и считала ее близкой подругой. «Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]», — добавила заместительница худрука.
Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Причиной смерти стала легочная и сердечная недостаточность.
За свою карьеру он снял около 30 фильмов — практически все они стали хитами советского и российского кинопроката. Среди них «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Вокзал для двоих».