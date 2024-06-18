На дне Ладоги обнаружили судно с сокровищами из XIX–XX веков

На борту судна изображен библейский огнедышащий морской змей Левиафан. Это навело исследователей на мысль, что корабль мог быть пиратским. «Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — сказал координатор центра научных исследований 1xPedition Сергей Куликов.