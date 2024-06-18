На дне Ладоги обнаружили судно с сокровищами из XIX–XX веков

Группа исследователей 1xPedition обнаружила на дне Ладожского озера затонувший корабль с ценными предметами. Судно, как предполагается, было построено в Финляндии в конце XIX — начале XX века.
Большое судно, затонувшее на глубине 34 метров, значительно разрушено, возможно из‑за взрыва. Но все же некоторые помещения сохранились достаточно хорошо для детального изучения.
Главной находкой исследователи считают рынду. Вместе с ней на корабле остались керамические сосуды, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф, огнеупорные кирпичи с надписями «Hoganas», произведенные в Швеции, и чашка с белыми камнями (возможно, это жемчуг).
На борту судна изображен библейский огнедышащий морской змей Левиафан. Это навело исследователей на мысль, что корабль мог быть пиратским. «Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — сказал координатор центра научных исследований 1xPedition Сергей Куликов.
В 2024 году 1xPedition изменила подход к поискам на дне Ладоги, применив сразу три методики: с помощью гидролокатора бокового обзора, многолучевого эхолота и искусственного интеллекта. Исследования там ведутся постоянно.