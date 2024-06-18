Роспотребнадзор опубликовал памятку профилактики ботулизма

С 14 июня более 120 человек в Москве попали в больницы с симптомами ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор назвал причиной отравления салаты от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухни на районе») и ООО «Гастропорт». Пострадавшие ели салат лобио с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе». СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). По нему фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.