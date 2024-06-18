Роспотребнадзор опубликовал памятку профилактики ботулизма

Что делать, чтобы избежать ботулизм
- не покупать консервы на рынке
- не консервировать продукты с признаками порчи и гнили
- не нарушать общепринятую технологию приготовления
- не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок
- хранить консервы в холодильнике или в погребе
- перед едой подвергать консервы термообработке в течение 15–20 минут
В Роспотребнадзоре напомнили, что ботулиз — это острое пищевое отравление в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Чаще всего им заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.
С 14 июня более 120 человек в Москве попали в больницы с симптомами ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор назвал причиной отравления салаты от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухни на районе») и ООО «Гастропорт». Пострадавшие ели салат лобио с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе». СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). По нему фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
Случаи ботулизма после употребления салатов «Локалкитчен» и «Гастропорт» также зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. Региональные отделения СК тоже завели уголовные дела по статье 238.
16 июня сервис «Кухня на районе» временно приостановил работу для проверки всех продуктов. 18 июня по делу о массовом отравлении задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову и руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.