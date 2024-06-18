Француженка обвинила компанию в том, что ей платили 20 лет за бездействие

Женщина работала в отделе кадров до 2002 года, пока не попросила перевести ее в другой регион Франции. Ее запрос одобрили, но новое рабочее место оказалось не приспособлено к ее потребностям, а трудовая медэкспертиза подтвердила, что должность ей не подходит. Несмотря на это, Orange не внесла никаких изменений в работу Ван Вассенхов, выплачивая ей в течение следующих 20 лет полную зарплату, но не поручая никаких задач.