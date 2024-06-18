Француженка обвинила компанию в том, что ей платили 20 лет за бездействие

Француженка Лоуренс Ван Вассенхов подала в суд на телекоммуникационного гиганта Orange за «моральное преследование и дискриминацию на работе». Она обвинила компанию в том, что ей платили зарплату в течение 20 лет, не давая никаких заданий, сообщает Oddity Central.
Ван Вассенхов приняли на работу в качестве кадрового секретаря в компанию France Telecom в 1993 году, прежде чем фирму поглотила Orange. Ее первоначальный работодатель знал, что женщина страдает гемиплегией (параличом руки и ноги с одной стороны тела), а также эпилепсией. Поэтому Ван Вассенхов предложили должность, подходящую по ее состоянию здоровья.
Женщина работала в отделе кадров до 2002 года, пока не попросила перевести ее в другой регион Франции. Ее запрос одобрили, но новое рабочее место оказалось не приспособлено к ее потребностям, а трудовая медэкспертиза подтвердила, что должность ей не подходит. Несмотря на это, Orange не внесла никаких изменений в работу Ван Вассенхов, выплачивая ей в течение следующих 20 лет полную зарплату, но не поручая никаких задач.
Женщина обратилась в правительство и Высший орган по борьбе с дискриминацией, и в 2015 году Orange даже назначил посредника для решения проблемы, однако ситуация не изменилась. Адвокаты Ван Вассенхов уверены, что компания таким образом пыталась вынудить их подзащитную уйти с работы.
В итоге женщина подала жалобу на телекоммуникационного гиганта и четырех его менеджеров за «моральное притеснение и дискриминацию на работе, связанные с ее состоянием здоровья». «Работа для человека с инвалидностью — это наличие места в обществе, признание, создаваемые социальные связи. В данном случае Лоуренс Ван Вассенхов во всем этом отказали, „положив на полку“ на 20 лет в надежде, что она уйдет», — сказал адвокат истицы.
Женщина требует от Orange компенсации на сумму в 650 тыс. евро (более 60 млн рублей).
Представители компании заявили, что Orange внимательно следила за делом Лоуренс на протяжении многих лет и делала все, чтобы женщина работала в наилучших условиях. В фирме утверждают, что планировали вернуть Ван Вассенхов к работе на «адаптированной должности», но этого не произошло, поскольку сотрудница якобы регулярно находилась на больничном.