Netflix откроет развлекательные торговые комплексы

Netflix объявил о планах по постройке двух развлекательных торговых комплексов в 2025 году. Они откроются в городах Кинг-оф-Праше и Далласе, передает Variety.
Это будут не совсем тематические парки, а аналоги торговых центров с разными магазинами, закусочными и местами притяжения, тематически связанными с главными франшизами Netflix («Бриджертоны», «Очень странные дела», «Игра в кальмара»). Они получат название Netflix House.
Комплексы займут бывшие помещения торговых центров. Netflix намерен «создать незабываемое место для изучения ваших любимых историй и персонажей за пределами экрана круглый год». Издание предполагает, что проект в первую очередь преследует маркетинговые цели.
«Представьте себе, что вы вальсируете со своим партнером под оркестровую кавер-версию песни Тейлор Свифт на фоне копии декорации „Бриджертонов“, а затем заходите за угол, чтобы посоревноваться в испытании на стеклянном мосту из „Игры кальмара“. <…> [Затем можно купить] футболку Hellfire Club, которую вы всегда хотели, из „Очень странных дел“», — говорится в пресс-релизе Netflix.