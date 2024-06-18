Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Netflix откроет развлекательные торговые комплексы

Сегодня в 16:58
Фото: Venti Views/Unsplash

Netflix объявил о планах по постройке двух развлекательных торговых комплексов в 2025 году. Они откроются в городах Кинг-оф-Праше и Далласе, передает Variety.

Это будут не совсем тематические парки, а аналоги торговых центров с разными магазинами, закусочными и местами притяжения, тематически связанными с главными франшизами Netflix («Бриджертоны», «Очень странные дела», «Игра в кальмара»). Они получат название Netflix House.

Комплексы займут бывшие помещения торговых центров. Netflix намерен «создать незабываемое место для изучения ваших любимых историй и персонажей за пределами экрана круглый год». Издание предполагает, что проект в первую очередь преследует маркетинговые цели.

«Представьте себе, что вы вальсируете со своим партнером под оркестровую кавер-версию песни Тейлор Свифт на фоне копии декорации „Бриджертонов“, а затем заходите за угол, чтобы посоревноваться в испытании на стеклянном мосту из „Игры кальмара“. <…> [Затем можно купить] футболку Hellfire Club, которую вы всегда хотели, из „Очень странных дел“», — говорится в пресс-релизе Netflix.

Подробности по теме
Netflix анонсировал мультсериал по Minecraft
Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами