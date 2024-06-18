Netflix откроет развлекательные торговые комплексы

«Представьте себе, что вы вальсируете со своим партнером под оркестровую кавер-версию песни Тейлор Свифт на фоне копии декорации „Бриджертонов“, а затем заходите за угол, чтобы посоревноваться в испытании на стеклянном мосту из „Игры кальмара“. <…> [Затем можно купить] футболку Hellfire Club, которую вы всегда хотели, из „Очень странных дел“», — говорится в пресс-релизе Netflix.