Посмотрите тизер-трейлер продолжения хоррора «Улыбка»

Paramount Pictures выпустила тизер-трейлер хоррора «Улыбка-2». Его премьера запланирована на 18 октября.
Сюжет рассказывает о мировой поп-сенсации Скай Райли, которая начинает переживать все более ужасающие и необъяснимые события, собираясь отправиться в новое мировое турне. Подавленная тревогой и давлением славы, девушка вынуждена встретиться со своим темным прошлым.
В фильме снялись Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Кайл Голлнер, Лукас Гейдж, Майлс Гутьеррес-Райли, Питер Джейкобсон, Рауль Кастильо, Дилан Джелула и Рей Николсон.
Кресло режиссера и сценариста занял Паркер Финн. В качестве продюсеров выступили Марти Боуэн, Уик Годфри, Айзек Клаузнер, Паркер Финн и Роберт Салерно.