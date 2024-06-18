Посмотрите тизер-трейлер продолжения хоррора «Улыбка»

Сюжет рассказывает о мировой поп-сенсации Скай Райли, которая начинает переживать все более ужасающие и необъяснимые события, собираясь отправиться в новое мировое турне. Подавленная тревогой и давлением славы, девушка вынуждена встретиться со своим темным прошлым.