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Посмотрите тизер-трейлер продолжения хоррора «Улыбка»

Сегодня в 16:44
Фото: Paramount Pictures/YouTube

Paramount Pictures выпустила тизер-трейлер хоррора «Улыбка-2». Его премьера запланирована на 18 октября.

Сюжет рассказывает о мировой поп-сенсации Скай Райли, которая начинает переживать все более ужасающие и необъяснимые события, собираясь отправиться в новое мировое турне. Подавленная тревогой и давлением славы, девушка вынуждена встретиться со своим темным прошлым.

В фильме снялись Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Кайл Голлнер, Лукас Гейдж, Майлс Гутьеррес-Райли, Питер Джейкобсон, Рауль Кастильо, Дилан Джелула и Рей Николсон.

Кресло режиссера и сценариста занял Паркер Финн. В качестве продюсеров выступили Марти Боуэн, Уик Годфри, Айзек Клаузнер, Паркер Финн и Роберт Салерно.

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