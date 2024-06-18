В японском супермаркете появилась «медленная» касса для тех, кто не спешит

По ее словам, такие люди ничего нее могут с этим поделать, поэтому предложила индивидуальное решение для них — кассу, где покупатели могли бы спокойно пересчитать деньги, упаковать продукты в удобном для них темпе и даже пообщаться с кассиром, если бы им это было нужно.