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В японском супермаркете появилась «медленная» касса для тех, кто не спешит

Сегодня в 16:21
Фото: ANNnewsCH/YouTube

Японский супермаркет в префектуре Фукуока внедрил «сверхмедленную» кассу, где покупателей никогда не торопят. Благодаря нововведению продажи магазина выросли на 10%.

По словам авторов, люди могут провести у этой кассы до 20 минут, и никто не станет их подгонять. «Сверхмедленная» касса, изначально предназначенная для пожилых людей, инвалидов и беременных женщин, похоже, стала очень популярной среди покупателей, которые не хотят никуда спешить.

Создать такую кассу предложила Абэ Нана из Центра поддержки больных болезнью Альцгеймера, которая знала, как расстраиваются и смущаются пожилые покупатели, когда их торопят в очереди.

По ее словам, такие люди ничего нее могут с этим поделать, поэтому предложила индивидуальное решение для них — кассу, где покупатели могли бы спокойно пересчитать деньги, упаковать продукты в удобном для них темпе и даже пообщаться с кассиром, если бы им это было нужно.

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