Британский диджей установил высокую цену на песни, которые слишком часто включают в клубах

«Когда условия пишутся на бумаге, люди относятся к ним более серьезно, чем когда мы просто говорим, что не будем играть ни одной песни. Я никогда не включал „Mr Brightside“, мне просто кажется, что она слишком заслушанная. Я не ненавижу The Killers, но я просто думаю, что есть много песен получше. С тех пор как я повесил прайс-лист, ни один человек не просил об этом, так что, похоже, это работает», — рассказал Гингелл-Гуд.