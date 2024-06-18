Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Британский диджей установил высокую цену на песни, которые слишком часто включают в клубах

Сегодня в 15:57
Фото: xandro Vandewalle/Unsplash

Диджей из английского города Колчестера придумал способ, как отпугнуть посетителей клубов от чрезмерно востребованных песен. Диджей Pressplay сделал включение заезженных треков платным, сообщает The Daily Gazette.

51-летний Колин Гингелл-Гуд (настоящее имя Pressplay), проработавший диджеем 17 лет, сделал прайс-лист в качестве «вежливого напоминания». Так, просьба поздравить с днем рождения стоит 50 фунтов стерлингов, заказ песни перед уходом — 100, утверждения «Я знаю лучше диджея» — 500, «Wonderwall» от Oasis — 500, «Mr. Brightside» от The Killers — 1000.

Гингелл-Гуд сетует, что некоторые песни не вписываются в атмосферу вечера, а нравятся отдельным посетителям клуба. «Когда я, например, устраиваю дискотеку и соул-вечер, вы не услышите ничего металлического или чего‑то от Foo Fighters — это просто не подходит», — пояснил диджей.

Прайс-лист Гингелл-Гуд составил для тех, кто не понимает отказа, но есть и «замечательные люди, которые подходят и просят подходящую музыку». Большинство тусовщиков в клубах воспринимают список с ценами с юмором, а некоторые коллеги диджея сделали себе такие же.

«Когда условия пишутся на бумаге, люди относятся к ним более серьезно, чем когда мы просто говорим, что не будем играть ни одной песни. Я никогда не включал „Mr Brightside“, мне просто кажется, что она слишком заслушанная. Я не ненавижу The Killers, но я просто думаю, что есть много песен получше. С тех пор как я повесил прайс-лист, ни один человек не просил об этом, так что, похоже, это работает», — рассказал Гингелл-Гуд.

Подробности по теме
В Италии диджей играл в клубе 10 дней и установил мировой рекорд
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами