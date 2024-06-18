Сергей Базанов из «Слова пацана» признал вину в разбое и пошел на сделку со следствием

Базанова арестовали в декабре 2023 года. Его и еще несколько подозреваемых обвинили в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. По информации СМИ, тогда на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Когда мужчина попытался сопротивляться, ему выстрелили в голову из пистолета, после чего он скончался в больнице.