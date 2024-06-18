Сергей Базанов из «Слова пацана» признал вину в разбое и пошел на сделку со следствием

Сергей Базанов, исполнивший эпизодическую роль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана: Кровь на асфальте», признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, актер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его вместе с другими подозреваемыми оставили под стражей до 20 сентября.
Обвиняемый заявил, что «ухудшил свое положение», когда пошел на сделку со следствием. «Я доверился государству, а мне добавили еще одну статью, и теперь мне грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал он.
В правоохранительных органах заявили, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении Сергея Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.
Базанова арестовали в декабре 2023 года. Его и еще несколько подозреваемых обвинили в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. По информации СМИ, тогда на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Когда мужчина попытался сопротивляться, ему выстрелили в голову из пистолета, после чего он скончался в больнице.
«Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийства на территории Москвы. Ему предъявлено обвинение по п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК», — сообщает пресс-служба московских судов. Актера заключили под стражу до 20 февраля.
В популярном сериале Жоры Крыжовника Базанов исполнил роль Демида, участника банды «универсамовских». В кадре он обычно появляется вместе с лидером группировки Кащеем, а во второй серии избивает Вову Адидаса (Иван Янковский) в боксерском поединке.