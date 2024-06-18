Post Malone набил член на лбу Стива-О

Необычная татуировка появилась над правой бровью Стива-О 14 июня, на следующий день после его пятидесятилетия. Post Malone набил ее за кулисами фестиваля музыки и искусств Bonnaroo, где рэпер был хедлайнером. Это первая татуировка на лице звезды «Чудаков».