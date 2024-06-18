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Post Malone набил член на лбу Стива-О

Сегодня в 15:43
Фото: скриншот из видео TMZ

Post Malone набил на лице звезды «Чудаков» Стива-О пенис. Об этом сообщает TMZ.

Необычная татуировка появилась над правой бровью Стива-О 14 июня, на следующий день после его пятидесятилетия. Post Malone набил ее за кулисами фестиваля музыки и искусств Bonnaroo, где рэпер был хедлайнером. Это первая татуировка на лице звезды «Чудаков».

По информации TMZ, Стив-О изначально хотел появиться с такой татуировкой в последнем фильме «Чудаки», но Джонни Ноксвилл отменил проект. Впрочем, изображение члена отлично подойдет и для предстоящего комедийного тура Стива-О, в котором он обещает часто «переступать черту».

Стив-О еще в начале месяца пообещал, что Post Malone набьет ему фаллос к пятидесятилетию. Тогда в разговоре с Page Six он отмечал, что эскиз рисунка он уже подготовил.

Это не первая татуировка, которую Post Malone сделал для Стива-О. В июле 2022 года они набили друг другу парные тату с символом Ghost Malone.

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