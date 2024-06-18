Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков детям

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи детям энергетиков. Это следует из записи заседания в телеграм-канале «Смотри».
«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт, чтобы проверить его возраст перед продажей безалкогольных тонизирующих напитков. Запрет поможет защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек, отметил Володин.
Законопроект разработали депутаты всех фракций, рассказал Володин. По его словам, энергетики в РФ пьет каждый четвертый взрослый, а среди молодежи — каждый второй.
«Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена», — говорил парламентарий. Ограничения на продажу энергетиков уже действуют в 65 субъектах РФ.