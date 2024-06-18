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На Камчатке рысь проникла в магазин и съела всю рыбу

Сегодня в 15:03
Фото: Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края

На Камчатке рысь проникла в продуктовый магазин-кафе и съела предназначенную для продажи рыбу. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

В тексте говорится, что животное рычало и никого к себе не подпускало. Прибывшие на место охотоведы поймали рысь сетью.

Затем они вывезли ее за 20 километров от населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания. Местным жителям напомнили, что при встрече с диким животным нужно незамедлительно звонить 112.

Ранее инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь. Лесная гостья устроилась на подоконнике домика на кордоне, грелась на солнце и с большим интересом наблюдала за происходящим в доме.

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