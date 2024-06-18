На Камчатке рысь проникла в магазин и съела всю рыбу

На Камчатке рысь проникла в продуктовый магазин-кафе и съела предназначенную для продажи рыбу. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.
В тексте говорится, что животное рычало и никого к себе не подпускало. Прибывшие на место охотоведы поймали рысь сетью.
Затем они вывезли ее за 20 километров от населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания. Местным жителям напомнили, что при встрече с диким животным нужно незамедлительно звонить 112.
Ранее инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь. Лесная гостья устроилась на подоконнике домика на кордоне, грелась на солнце и с большим интересом наблюдала за происходящим в доме.