«Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине моей мамы Анук Эме, — написала она в инстаграме*. — Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже».