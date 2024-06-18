Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Умерла французская актриса Анук Эме — звезда фильмов Федерико Феллини и Клода Лелуша

Сегодня в 14:40
Фото: Noa/Getty Images

В возрасте 92 лет скончалась французская актриса Анук Эме. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь Мануэлла Папатакис.

«Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине моей мамы Анук Эме, — написала она в инстаграме*. — Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже».

Эме считается одним из символов французской «новой волны» в кино. Всемирная известность пришла к ней после появления в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» 1966 года. За эту роль она получила «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинировалась на «Оскар».

Эме также снялась в фильмах Бернардо Бертолуччи «Трагедия смешного человека» и Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».

Всего в ее послужном списке более 80 ролей. Последний раз она появлялась на экране в картине «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — продолжении фильма Лелуша.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами