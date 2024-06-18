В возрасте 92 лет скончалась французская актриса Анук Эме. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь Мануэлла Папатакис.
«Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине моей мамы Анук Эме, — написала она в инстаграме*. — Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже».
Эме считается одним из символов французской «новой волны» в кино. Всемирная известность пришла к ней после появления в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» 1966 года. За эту роль она получила «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинировалась на «Оскар».
Эме также снялась в фильмах Бернардо Бертолуччи «Трагедия смешного человека» и Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».
Всего в ее послужном списке более 80 ролей. Последний раз она появлялась на экране в картине «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — продолжении фильма Лелуша.
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