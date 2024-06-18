Вуди Харрельсон рассказал, что Тед Дэнсон обработал его рану после мотоаварии

Вуди Харрельсон рассказал, что попал в аварию на мотоцикле, когда ехал на интервью с Конаном О’Брайеном, а также своим коллегой по сериалу «Веселая компания» и давним другом Тедом Дэнсоном. По словам звезды «Настоящего детектива», Дэнсон обработал его рану перед записью подкаста.
Харрельсон столкнулся с автомобилем Tesla и перелетел через капот машины. Он был в шлеме и избежал травмы головы.
«Справедливо будет сказать, что я перекувырнулся. Я действительно перелетел через руль. К своему стыду, я должен признать, что пытался обогнать машину — мне показалось, что она двигалась медленно. Я не понял, что Tesla медленно ехала, потому что поворачивала налево», — поделился актер.
Он все же поранил запястье, и, когда он добрался до подкаст-студии, Дэнсон, когда‑то игравший в сериале «Врачи», оказал ему первую помощь. «Мы были в ванной, и я спросил: „Ты ведь играл доктора?“, а Тед ответил: „Я и адвоката играл, так что мы можем подать на того парня в суд“», — вспоминает Харрельсон.
Харрельсон и Дэнсон появились на подкасте О’Брайена в поддержку своего нового совместного проекта — подкаста «Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Sometimes)», который стартовал 12 июня. Каждую неделю дуэт разговаривает с гостями о малоизвестных периодах их карьеры и моментах, сильнее всего повлиявших на их жизни.