Вуди Харрельсон рассказал, что Тед Дэнсон обработал его рану после мотоаварии

Харрельсон и Дэнсон появились на подкасте О’Брайена в поддержку своего нового совместного проекта — подкаста «Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Sometimes)», который стартовал 12 июня. Каждую неделю дуэт разговаривает с гостями о малоизвестных периодах их карьеры и моментах, сильнее всего повлиявших на их жизни.