Вуди Харрельсон рассказал, что Тед Дэнсон обработал его рану после мотоаварии

Он все же поранил запястье, и, когда он добрался до подкаст-студии, Дэнсон, когда‑то игравший в сериале «Врачи», оказал ему первую помощь. «Мы были в ванной, и я спросил: „Ты ведь играл доктора?“, а Тед ответил: „Я и адвоката играл, так что мы можем подать на того парня в суд“», — вспоминает Харрельсон.