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Власти Таиланда первыми в Юго-Восточной Азии признают однополые браки

Сегодня в 14:40
Фото: jmriem/Flickr

Сенат Таиланда принял закон о равенстве браков, признающий однополые пары. Таким образом, Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, которая позволит людям одного пола заключать браки, сообщает Reuters.

Законопроект поддержало подавляющее большинство в верхней палате парламента. Закон, требующий одобрения королевской семьи, вступит в силу через 120 дней после его опубликования в королевской газете, то есть к концу этого года.

Как пишет информагентство, Таиланд станет третьей по счету страной в Азии — после Непала и Тайваня, — признавшей однополые браки. Работа законотворцев над проектом легализации заняла более десятилетия.

Однополые пары получат те же права, как и гетеросексуальные. Им будут доступны, в частности, налоговые льготы, возможность усыновлять детей и получать наследство супруга.

* Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в стране.

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