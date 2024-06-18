Власти Таиланда первыми в Юго-Восточной Азии признают однополые браки

Сенат Таиланда принял закон о равенстве браков, признающий однополые пары. Таким образом, Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, которая позволит людям одного пола заключать браки, сообщает Reuters.
Законопроект поддержало подавляющее большинство в верхней палате парламента. Закон, требующий одобрения королевской семьи, вступит в силу через 120 дней после его опубликования в королевской газете, то есть к концу этого года.
Как пишет информагентство, Таиланд станет третьей по счету страной в Азии — после Непала и Тайваня, — признавшей однополые браки. Работа законотворцев над проектом легализации заняла более десятилетия.
Однополые пары получат те же права, как и гетеросексуальные. Им будут доступны, в частности, налоговые льготы, возможность усыновлять детей и получать наследство супруга.
* Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в стране.