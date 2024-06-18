Умер музыкальный продюсер Dario G

Коллектив получил популярность благодаря дебютному синглу «Sunchyme», который достиг второй строчки чарта синглов Великобритании в 1997 году, уступив лишь песне Элтона Джона «Candle in the Wind». Годом позже трио выпустило песню «Carnaval de Paris», посвященную чемпионату мира по футболу 1998 года во Франции, которая достигла 5-го места в чарте синглов Великобритании.