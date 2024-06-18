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Умер музыкальный продюсер Dario G

Сегодня в 14:13
Фото: @dariogofficial

Пол Спенсер, электронный продюсер, известный под псевдонимом Dario G, умер в возрасте 53 лет, передает The Guardian.

В 2023 году у музыканта диагностировали четвертую стадию рака прямой кишки, и он регулярно писал о своем состоянии в социальных сетях. «С огромной печалью мы сообщаем о кончине нашего любимого Пола Спенсера», — написала семья музыканта в инстаграме*.

Изначально проект Dario G выступал в формате трио, в которое входили Спенсер и его коллеги-диджеи Скотт Россер и Стивен Спенсер. Группу назвали в честь бывшего менеджера футбольного клуба Crewe Alexandra Дарио Гради. В последние годы Спенсер использовал Dario G как сценическое имя для сольных выступлений.

Коллектив получил популярность благодаря дебютному синглу «Sunchyme», который достиг второй строчки чарта синглов Великобритании в 1997 году, уступив лишь песне Элтона Джона «Candle in the Wind». Годом позже трио выпустило песню «Carnaval de Paris», посвященную чемпионату мира по футболу 1998 года во Франции, которая достигла 5-го места в чарте синглов Великобритании.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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