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Вышел трейлер мюзикла «Эмилия Перес» Жака Одиара

Сегодня в 14:25
Фото: One Media/YouTube

Студия Pathé представила трейлер «Эмилии Перес» — криминального мюзикла французского режиссера Жака Одиара, создателя картин «Братья Систерс», «Дипан», «Пророк», «Париж, 13-й округ» и «Мое сердце биться перестало». Мировая премьера ленты состоится 21 августа.

Главные роли в фильме исполнили Зои Салдана («Стражи Галактики», «Аватар»), Селена Гомес («Отвязные каникулы», «Монстры на каникулах»), Карла София Гаскон («Сеньор де лос Сьелос» и «Благородная семья»), Эдгар Рамирес («На гребне волны», «Избави нас от лукавого») и Марк Иванир («Рубикон»).

В центре сюжета — женщина Эмилия Перес, которая решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию, чтобы скрыться от властей.

Премьера картины состоялась на 77-м Каннском кинофестивале. Там она удостоилась приза жюри и награды за лучший женский ансамбль.

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