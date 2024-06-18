Вышел трейлер мюзикла «Эмилия Перес» Жака Одиара

Студия Pathé представила трейлер «Эмилии Перес» — криминального мюзикла французского режиссера Жака Одиара, создателя картин «Братья Систерс», «Дипан», «Пророк», «Париж, 13-й округ» и «Мое сердце биться перестало». Мировая премьера ленты состоится 21 августа.
Главные роли в фильме исполнили Зои Салдана («Стражи Галактики», «Аватар»), Селена Гомес («Отвязные каникулы», «Монстры на каникулах»), Карла София Гаскон («Сеньор де лос Сьелос» и «Благородная семья»), Эдгар Рамирес («На гребне волны», «Избави нас от лукавого») и Марк Иванир («Рубикон»).
В центре сюжета — женщина Эмилия Перес, которая решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию, чтобы скрыться от властей.
Премьера картины состоялась на 77-м Каннском кинофестивале. Там она удостоилась приза жюри и награды за лучший женский ансамбль.