Вышел трейлер мюзикла «Эмилия Перес» Жака Одиара

Главные роли в фильме исполнили Зои Салдана («Стражи Галактики», «Аватар»), Селена Гомес («Отвязные каникулы», «Монстры на каникулах»), Карла София Гаскон («Сеньор де лос Сьелос» и «Благородная семья»), Эдгар Рамирес («На гребне волны», «Избави нас от лукавого») и Марк Иванир («Рубикон»).