Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Все меньше людей в мире интересуются новостями

Сегодня в 13:34
Фото: Nijwam Swargiary/Unsplash

По всему миру все большее число людей отказывается от просмотра новостей, считая их скучными или вгоняющими в депрессию. Об этом говорится в исследовании Института изучения журналистики Reuters Оксфордского университета.

С января по февраль 2024-го его специалисты опросили около 95 тыс. человек из 47 стран мира, сообщает Би-би-си.

Доля респондентов, которые внимательно следят за новостями, составила 46%. При этом в 2017 году таких насчитывалось 63%. Доля же людей, которые сознательно избегают новостей, увеличилась за семь лет с 29% до 39%. Стремление избегать новостей сейчас находится на рекордно высоком уровне, сказано в докладе.

Авторы отчета считают, что причинами отказа от новостей может быть «сложная новостная повестка» — пандемия, военная операция на Украине, война Израиля и ХАМАС. «Испытывать отторжение к новостям — вполне естественная реакция для людей, будь то для защиты своего психического здоровья или просто для того, чтобы продолжать жить дальше», — отметил ведущий автор доклада Ник Ньюман.

За последние десятилетия значительно сократилась аудитория традиционных источников новостей — телевидения и печатных изданий, отмечается в исследовании. Молодые люди предпочитают узнавать, что происходит в мире, через интернет и соцсети.

Основной платформой для получения новостей в мире остается Facebook*, но его популярность падает. Другие важные источники — YouTube, WhatsApp и TikTok. Последний переживает настоящий подъем — среди 18–24-летних его используют как источник информации 23%. Дело в том, что наибольшей популярностью сейчас пользуются короткие новостные видеоролики — а именно таким отдает предпочтение TikTok.

Согласно апрельскому опросу платформы Perfluence, ежедневно следят за новостями лишь 20% россиян, знают ключевые события недели — 35%. Чаще всего новости россияне узнают из телеграм-каналов (35%), от блогеров (25%) и из ютуба (13%). 17% опрошенных узнают о событиях из классических медиа, но новости по телевизору смотрят только 7%.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Теги:
Хамас
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами