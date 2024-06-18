Все меньше людей в мире интересуются новостями

Авторы отчета считают, что причинами отказа от новостей может быть «сложная новостная повестка» — пандемия, военная операция на Украине, война Израиля и ХАМАС. «Испытывать отторжение к новостям — вполне естественная реакция для людей, будь то для защиты своего психического здоровья или просто для того, чтобы продолжать жить дальше», — отметил ведущий автор доклада Ник Ньюман.