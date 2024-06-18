Все меньше людей в мире интересуются новостями

По всему миру все большее число людей отказывается от просмотра новостей, считая их скучными или вгоняющими в депрессию. Об этом говорится в исследовании Института изучения журналистики Reuters Оксфордского университета.
С января по февраль 2024-го его специалисты опросили около 95 тыс. человек из 47 стран мира, сообщает Би-би-си.
Доля респондентов, которые внимательно следят за новостями, составила 46%. При этом в 2017 году таких насчитывалось 63%. Доля же людей, которые сознательно избегают новостей, увеличилась за семь лет с 29% до 39%. Стремление избегать новостей сейчас находится на рекордно высоком уровне, сказано в докладе.
Авторы отчета считают, что причинами отказа от новостей может быть «сложная новостная повестка» — пандемия, военная операция на Украине, война Израиля и ХАМАС. «Испытывать отторжение к новостям — вполне естественная реакция для людей, будь то для защиты своего психического здоровья или просто для того, чтобы продолжать жить дальше», — отметил ведущий автор доклада Ник Ньюман.
За последние десятилетия значительно сократилась аудитория традиционных источников новостей — телевидения и печатных изданий, отмечается в исследовании. Молодые люди предпочитают узнавать, что происходит в мире, через интернет и соцсети.
Основной платформой для получения новостей в мире остается Facebook*, но его популярность падает. Другие важные источники — YouTube, WhatsApp и TikTok. Последний переживает настоящий подъем — среди 18–24-летних его используют как источник информации 23%. Дело в том, что наибольшей популярностью сейчас пользуются короткие новостные видеоролики — а именно таким отдает предпочтение TikTok.
Согласно апрельскому опросу платформы Perfluence, ежедневно следят за новостями лишь 20% россиян, знают ключевые события недели — 35%. Чаще всего новости россияне узнают из телеграм-каналов (35%), от блогеров (25%) и из ютуба (13%). 17% опрошенных узнают о событиях из классических медиа, но новости по телевизору смотрят только 7%.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.