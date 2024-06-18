Представитель генпрокурора в КС: местные власти не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Он подчеркнул, что статья 16 позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок, в то время как в Бурятии это позволено делать сотрудникам коммерческой структуры по другим критериям: «агрессивность при отлове животного или его потомства», «отсутствие попыток съесть корм после отлова», «лай и направление к источнику резкого звука», «попытки вырваться из вольера».