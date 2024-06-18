Представитель генпрокурора в КС: местные власти не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Конституционный суд РФ имеет основания для признания закона об обращении с животными неконституционным, передает «Интерфакс» заявление представителя генерального прокурора в КС РФ Вячеслава Росинского.
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» может не соответствовать Конституции РФ из‑за того, что документ позволяет властям субъектов произвольно распоряжаться жизнью здоровых бездомных животных, пояснил он. КС проверяет две статьи закона по запросу Верховного суда Бурятии, куда подали административный иск зоозащитники.
«Животные, не нашедшие владельца и переданные в пункты (временного содержания) из приютов, по истечении 30 дней пребывания там могут умерщвляться незамедлительно, вне зависимости от их опасности. Таким образом, регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона и методическими указаниями правительства», — сказал Росинский.
По словам Росинского, федеральное нормативное регулирование в этом вопросе не предполагает неограниченного права субъекта РФ, но принятый закон об обращении с животными позволяет местным властям обойти методические указания правительства РФ и базовые принципы федерального законодательства.
Он подчеркнул, что статья 16 позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок, в то время как в Бурятии это позволено делать сотрудникам коммерческой структуры по другим критериям: «агрессивность при отлове животного или его потомства», «отсутствие попыток съесть корм после отлова», «лай и направление к источнику резкого звука», «попытки вырваться из вольера».
«То есть по сути основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции», — добавил Росинский.
17 ноября Народный хурал Бурятии принял закон, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. В пояснительной записке эвтаназия называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице.
Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам РФ самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь если местные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.