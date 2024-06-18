В Краснодаре сняли таблички с «космонафтом» в названии улицы Гагарина

На ошибку обратили внимание жители дома. Табличка появилась на пятиэтажке, в которой провели капитальный ремонт. В Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края пообещали сделать новые указатели — за счет подрядчика «Фонд капитального ремонта».