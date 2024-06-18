Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

В Краснодаре сняли таблички с «космонафтом» в названии улицы Гагарина

Сегодня в 11:45
Фото: телеканал «Краснодар»/Telegram

В Краснодаре на домах повесили указатели с ошибкой. На табличках был написан «космонафт» в названии улицы Гагарина, сообщает «Подъем».

На ошибку обратили внимание жители дома. Табличка появилась на пятиэтажке, в которой провели капитальный ремонт. В Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края пообещали сделать новые указатели — за счет подрядчика «Фонд капитального ремонта».

«Подрядчик недосмотрел после того, как выпустили, напечатали табличку и повесили. <…> Ну допустили ошибку, все поменяют», — заявили там.

Всего успели установить три таблички с ошибкой, четвертая нашлась на почтовых ящиках в подъезде.

Подробности по теме
Следовательница получила отказ в иске к газете из‑за ошибки в заголовке «Сосем не так, как в кино»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами