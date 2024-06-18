В Краснодаре сняли таблички с «космонафтом» в названии улицы Гагарина

В Краснодаре на домах повесили указатели с ошибкой. На табличках был написан «космонафт» в названии улицы Гагарина, сообщает «Подъем».
На ошибку обратили внимание жители дома. Табличка появилась на пятиэтажке, в которой провели капитальный ремонт. В Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края пообещали сделать новые указатели — за счет подрядчика «Фонд капитального ремонта».
«Подрядчик недосмотрел после того, как выпустили, напечатали табличку и повесили. <…> Ну допустили ошибку, все поменяют», — заявили там.
Всего успели установить три таблички с ошибкой, четвертая нашлась на почтовых ящиках в подъезде.