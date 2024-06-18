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Песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей» заблокировали в России

Сегодня в 12:07
Фото: Osadchyi/официальная группа «Порнофильмов» «ВКонтакте»

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала ссылка на песню группы «Порнофильмы» «Роди мне 1000 детей». Заблокировали трек по решению «неуказанного госоргана», причины блокировки не уточняются.

Вероятно, под «неуказанным госорганом» имеется ввиду Генпрокуратура, которая уже запрещала в РФ другую песню «Порнофильмов» — «Это пройдет». Ведомство может блокировать материалы, если найдет в них неуважение к органам власти, фейки об армии, призывы к массовым беспорядкам и другие нарушения.

«Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять трек «Роди мне 1000 детей» еще в октябре прошлого года, но официального решения госоргана по ней не публиковалось.

Песня «Это пройдет» «Порнофильмов» попала в список запрещенной информации РКН в октябре 2023 года. До этого другой трек группы — «Нищих убивай!» — признали в РФ экстремистским материалом.

В сентябре 2023 года Минюст внес солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова в список иноагентов. По мнению ведомства, музыкант открыто поддерживал Украину и формировал «антироссийские взгляды». В мае 2024-го на Котлярова составили административный протокол о дискредитации армии.

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