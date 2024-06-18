Песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей» заблокировали в России

Вероятно, под «неуказанным госорганом» имеется ввиду Генпрокуратура, которая уже запрещала в РФ другую песню «Порнофильмов» — «Это пройдет». Ведомство может блокировать материалы, если найдет в них неуважение к органам власти, фейки об армии, призывы к массовым беспорядкам и другие нарушения.