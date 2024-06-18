Песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей» заблокировали в России

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала ссылка на песню группы «Порнофильмы» «Роди мне 1000 детей». Заблокировали трек по решению «неуказанного госоргана», причины блокировки не уточняются.
Вероятно, под «неуказанным госорганом» имеется ввиду Генпрокуратура, которая уже запрещала в РФ другую песню «Порнофильмов» — «Это пройдет». Ведомство может блокировать материалы, если найдет в них неуважение к органам власти, фейки об армии, призывы к массовым беспорядкам и другие нарушения.
«Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять трек «Роди мне 1000 детей» еще в октябре прошлого года, но официального решения госоргана по ней не публиковалось.