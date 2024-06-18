Гендиректора «Кухни на районе» и еще двух человек задержали по делу о массовом отравлении москвичей

В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое: «фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества». Об этом сообщили в Следственном комитете.
Название организации в сообщении ведомства не указано. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что среди задержанных — гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.
В СК также сообщили, что в ходе расследования установлен факт незаконной регистрации нескольких иностранных граждан. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
С 14 июня более 120 человек в Москве попали в больницы с симптомами ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор назвал причиной отравления салаты от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухни на районе») и ООО «Гастропорт». Пострадавшие ели салат лобио с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе».
СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). По нему фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
Случаи ботулизма после употребления салатов «Локалкитчен» и «Гастропорт» также зафиксировали в Нижнем Новгороде (14 человек отравились, из них 12 в реанимации) и Казани (6 отравлений). Региональные отделения СК тоже завели уголовные дела по статье 238.
16 июня сервис «Кухня на районе» временно приостановил работу для проверки всех продуктов.