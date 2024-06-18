Гендиректора «Кухни на районе» и еще двух человек задержали по делу о массовом отравлении москвичей

С 14 июня более 120 человек в Москве попали в больницы с симптомами ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор назвал причиной отравления салаты от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухни на районе») и ООО «Гастропорт». Пострадавшие ели салат лобио с консервированной фасолью от одного из поставщиков «Кухни на районе».