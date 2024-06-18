«Леруа Мерлен» в РФ переименовался в «Лемана Про»

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, захотела передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. Хотя после начала военной спецоперации на территории Украины в 2022 году ретейлер уходить не собирался.