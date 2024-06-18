«Леруа Мерлен» в РФ переименовался в «Лемана Про»

Ретейлер «Леруа Мерлен» в РФ сменил название на «Лемана про». Первые магазины проведут ребрендинг до конца 2024 года, сообщает ТАСС.
В частности сеть заменит вывески и униформы сотрудников, завершится обновления стиля должно в 2025 году. Обновленный логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома.
Пресс-служба «Лемана Про» расшифровала новое название (на латинице — Lemana Pro): Lе — от английского слова Leader («лидер»), Ма — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» («природа»), а заключительная часть Pro отражает профессионалов в области строительства и обустройства дома.
В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, захотела передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. Хотя после начала военной спецоперации на территории Украины в 2022 году ретейлер уходить не собирался.