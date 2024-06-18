Американка выиграла 1 млн за две недели до смерти мужа. Он переживал, что оставит ее без денег

Жительница небольшого американского городка Фрипорт, недалеко от Питтсбурга, 61-летняя Карен Коффман выиграла в лотерею 1 млн долларов. Это произошло за две недели до смерти ее супруга, который беспокоился, что когда его не станет, у Карен возникнут проблемы с деньгами, сообщает Associated Press.
Коффман выиграла 1 млн еще в апреле, купив за 20 долларов на заправке лотерейный билет штата Пенсильвания, так называемый скретч-билет. Когда она стерла скретч-слой, то обнаружила под ним крупную сумму, но сначала просто в недоумении стояла на кассе, пока работник заправки не подтвердил выигрыш.
Затем женщина пошла домой, чтобы рассказать об этом своему мужу Роберту, но тот подумал, что супруга его обманывает. Коффман же полагает, что к ее победе причастны высшие силы. Через две недели после известий о выигрыше Роберт умер от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. 13 июня его супруге вручили чек на 1 млн, церемонию организовали на той самой заправке, где был куплен счастливый билет.
Роберт и Карен прожили вместе 31 год. «Я думаю, что он что‑то задумал, поскольку волновался. Я надеюсь, что он смотрит на это с небес», — отметила женщина. Выигранные деньги она хочет потратить на поездку в Диснейленд с родственниками. Карен также планирует переехать во Флориду, поскольку в Пенсильвании слишком холодно.
Недавно жительница штата Массачусетс дважды за три месяца выиграла в лотерею 1 млн долларов. Часть выигрыша, полученного по первому билету, она потратила на новый внедорожник, а последний выигрыш женщина планировала направить на сбережения.