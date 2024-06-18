Американка выиграла 1 млн за две недели до смерти мужа. Он переживал, что оставит ее без денег

Затем женщина пошла домой, чтобы рассказать об этом своему мужу Роберту, но тот подумал, что супруга его обманывает. Коффман же полагает, что к ее победе причастны высшие силы. Через две недели после известий о выигрыше Роберт умер от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. 13 июня его супруге вручили чек на 1 млн, церемонию организовали на той самой заправке, где был куплен счастливый билет.