Килиан Мбаппе сломал нос незадолго до матча против Нидерландов на Евро-2024

Инцидент с Мбаппе случился в игре против сборной Австрии в Дюссельдорфе: форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Журнал L'équipe со ссылкой на Французскую федерацию футбола сообщил, что в ближайшие дни футболист будет проходить лечение, срочной операции ему не требуется.