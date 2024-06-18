Килиан Мбаппе сломал нос незадолго до матча против Нидерландов на Евро-2024

Тренер команды Франции на Евро-2024 Дидье Дешам не смог сказать, сможет ли Килиан Мбаппе вернуться на следующий матч против Нидерландов после перелома носа. Следующая игра состоится 23 июня.
Инцидент с Мбаппе случился в игре против сборной Австрии в Дюссельдорфе: форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Журнал L'équipe со ссылкой на Французскую федерацию футбола сообщил, что в ближайшие дни футболист будет проходить лечение, срочной операции ему не требуется.
Дешам заявил, что дела у Мбаппе «идут не очень хорошо», он «не отделался влегкую». В тот день французская команда победила австрийскую со счетом 1:0.
«С Килианом национальная команда всегда будет сильнее. Если новости будут плохими, нам придется сражаться без него. Но Килиан есть Килиан — с его участием каждая команда становится сильнее», — сказал Дешам.
Газета Le Figaro пишет, что Мбаппе не сыграет в оставшихся двух матчах группового раунда чемпионата Европы.