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Килиан Мбаппе сломал нос незадолго до матча против Нидерландов на Евро-2024

Сегодня в 10:25
Фото: Soccrates Images/Getty Images

Тренер команды Франции на Евро-2024 Дидье Дешам не смог сказать, сможет ли Килиан Мбаппе вернуться на следующий матч против Нидерландов после перелома носа. Следующая игра состоится 23 июня.

Инцидент с Мбаппе случился в игре против сборной Австрии в Дюссельдорфе: форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Журнал L'équipe со ссылкой на Французскую федерацию футбола сообщил, что в ближайшие дни футболист будет проходить лечение, срочной операции ему не требуется.

Дешам заявил, что дела у Мбаппе «идут не очень хорошо», он «не отделался влегкую». В тот день французская команда победила австрийскую со счетом 1:0.

«С Килианом национальная команда всегда будет сильнее. Если новости будут плохими, нам придется сражаться без него. Но Килиан есть Килиан — с его участием каждая команда становится сильнее», — сказал Дешам.

Газета Le Figaro пишет, что Мбаппе не сыграет в оставшихся двух матчах группового раунда чемпионата Европы.

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