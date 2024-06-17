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A24 проведет спецпоказ фильма в исправительной колонии, где по сюжету происходит действие

Вчера в 21:53
Изображение: A24/YouTube

A24 проведет специальный показ фильма «Синг-Синг» в исправительной колонии, где по сюжету происходит действие. Постановщик и актеры ответя на вопросы зрителей 20 июня, сообщает Deadline.

Фильм Грега Кведара с Колманом Доминго в главной роли рассказывает о событиях в исправительном учреждении Синг-Синг в штате Нью-Йорк. Сюжет основан на реальной истории Джона Уитфилда, оказавшегося за решеткой за преступление, которого он не совершал. Главный герой играет в театральной труппе вместе с другими заключенными.

Театр в тюрьмах был частью программы под названием «Реабилитация через искусство» (RTA). Запущенная в 1996 году программа вышла за пределы Синг-Синга и стала мировым лидером в области программ искусства в тюрьмах. Менее 3% участников RTA возвращаются в тюрьму, тогда как уровень рецидивизма в США составляет 60%.

Премьера «Синг-Синга» состоялась на Кинофестивале в Торонто. Релиз в кинотеатрах запланировал на 12 июля.

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