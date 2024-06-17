A24 проведет спецпоказ фильма в исправительной колонии, где по сюжету происходит действие

Театр в тюрьмах был частью программы под названием «Реабилитация через искусство» (RTA). Запущенная в 1996 году программа вышла за пределы Синг-Синга и стала мировым лидером в области программ искусства в тюрьмах. Менее 3% участников RTA возвращаются в тюрьму, тогда как уровень рецидивизма в США составляет 60%.