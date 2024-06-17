12 нижегородцев обратились к врачам с симптомами ботулизма. Случаи зафиксировали и в Татарстане

Тем временем в Москве в больницы с симптомами ботулизма попали более 120 человек, 55 из которых находятся в тяжелом состоянии. Они тоже заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта».