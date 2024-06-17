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12 нижегородцев обратились к врачам с симптомами ботулизма. Случаи зафиксировали и в Татарстане

Вчера в 22:57

12 нижегородцев и шестеро казанцев госпитализировали с подозрением на ботулизм после заказа готовой еды. Об этом сообщают ТАСС и управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Девять из 12 жителей Нижнего Новгорода находятся в тяжелом состоянии, передает РБК со ссылкой на местный Минздрав. Следователи в Нижегородской области и Татарстане завели уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нижегородское управление СК уточнило, что пострадавшие употребляли продукты питания из доставки. Они ели салат лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе»), который заказали через сервис доставки «Самокат», добавили в Роспотребнадзоре.

Тем временем в Москве в больницы с симптомами ботулизма попали более 120 человек, 55 из которых находятся в тяжелом состоянии. Они тоже заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта».

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