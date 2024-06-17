12 нижегородцев обратились к врачам с симптомами ботулизма. Случаи зафиксировали и в Татарстане

12 нижегородцев и шестеро казанцев госпитализировали с подозрением на ботулизм после заказа готовой еды. Об этом сообщают ТАСС и управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Девять из 12 жителей Нижнего Новгорода находятся в тяжелом состоянии, передает РБК со ссылкой на местный Минздрав. Следователи в Нижегородской области и Татарстане завели уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Тем временем в Москве в больницы с симптомами ботулизма попали более 120 человек, 55 из которых находятся в тяжелом состоянии. Они тоже заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта».