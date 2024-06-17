GPT-4 прошла тест Тьюринга

«Машины могут рассуждать, смешивая воедино правдоподобные обоснования вещей постфактум, как это делают люди. Они подвластны когнитивным искажениям, их обманывают и ими манипулируют, они сами становятся все более обманчивыми. Все эти элементы означают, что человеческие слабости и причуды отображаются в системах ИИ, что делает их более похожими на человека, чем предыдущие ИИ, которые владели чуть больше чем списком готовых ответов», — заявила исследователь ИИ Нелл Уотсон.