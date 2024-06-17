GPT-4 прошла тест Тьюринга

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) в США провел тест Тьюринга, с помощью которого проверяется способность искусственного интеллекта имитировать человеческое общение. Участники эксперимента общались с человеком и моделями ИИ ELIZA, GPT-3.5 и GPT-4, передает портал LiveScience.
В тесте поучаствовали 500 человек. 54% участников приняли за человека GPT-4, 50% — GPT-3.5, 22% — ELIZA 1960-х годов. Живого собеседника распознали 67% испытуемых.
Разговоры длились по пять минут, после чего участники должны были ответить, был это человек или ИИ.
«Машины могут рассуждать, смешивая воедино правдоподобные обоснования вещей постфактум, как это делают люди. Они подвластны когнитивным искажениям, их обманывают и ими манипулируют, они сами становятся все более обманчивыми. Все эти элементы означают, что человеческие слабости и причуды отображаются в системах ИИ, что делает их более похожими на человека, чем предыдущие ИИ, которые владели чуть больше чем списком готовых ответов», — заявила исследователь ИИ Нелл Уотсон.
Тест Тьюринга — это эмпирический тест, предложенный математиком и криптографом Аланом Тьюрингом в 1950 году, чтобы отличить компьютер от человека. Тест считается пройденным, если более 30% судей, задавая вопросы машине, спутает ее с человеком.